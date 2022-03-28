В Госдуму внесён законопроект, дающий точное определение слову "соотечественник". По мнению зампреда комиссии по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина, такой статус может присваиваться только человеку, говорящему на русском языке. Это предлагается указать в первом законе государственной политики России.
В пояснительной записке к законопроекту говорится о заботе о людях, проживающих за рубежом и сохранении общероссийской культуры за пределами родной страны.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявлял, что Россия выполняет задачу по консолидации русского мира, говоря о признании ДНР и ЛНР независимыми республиками.
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Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.
Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.