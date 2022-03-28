Лаврова возмутили слухи о здоровье Шойгу: "Бредятина!"

Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, растиражированные рядом СМИ слухи об исчезновении министра обороны страны Сергея Шойгу и готовящемся "государственном перевороте" — это откровенная "бредятина", которую даже не стоит комментировать.

"Я не хочу комментировать бредятину, потому что это именно бредятина, которую распространяют и спецслужбы Украины, как вы сейчас упомянули, её распространяют и наши неолибералы российские, находящиеся сейчас за границей. Видимо им там с утра подают материалы, которые необходимо озвучить, они их и озвучивают. Это всё откровенная ложь. Все живы, все здоровы, и все работают, как вы сказали, регулярно это можно видеть на экранах телевизора, в соцсетях, всё правительство работает, вся администрация работает", — объяснил Лавров представителям сербских СМИ.

Слухи о "российских олигархах, недовольных политическим руководством президента Владимира Путина, и возможности его отстранения от власти", а также о проблемах со здоровьем у Шойгу были распущены главным управлением разведки Минобороны Украины, как уточнили сербские СМИ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что Шойгу сейчас очень занят ввиду ситуации на Украине, поэтому ему не до выступлений на ТВ и других СМИ. А тем, кто переживает за его здоровье, Песков порекомендовал напрямую обратиться в Минобороны за разъяснениями вместо того, чтобы слушать распускающие подобные слухи издания.