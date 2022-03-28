Депутат из Москвы оправдала жестокость украинских националистов

Заместитель главы фракции "Единая Россия" в Госдуме Евгений Ревенко призвал лишить депутата Басманного муниципального округа Москвы Людмилу Штейн мандата. По его мнению, Следственному комитету следует возбудить в отношении Штейн уголовное дело.

Накануне муниципальный депутат в посте в Twitter по сути оправдала действия украинских националистов в отношении пленных российских военнослужащих. Видео, на котором националисты крайне жестоко обращаются с пленными, появилось ранее в Сети. По некоторым данным, происходило это на одной из баз украинских националистов в Харьковской области.

На это видео обратило внимание даже такое антироссийское издание как Bild. Немцы сообщили о произошедшем под заголовком "Украинские военные преступления против русских".

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, депутат Госдумы Евгений Ревенко считает, что Людмила Штейн "не может и не должна" быть муниципальным депутатом после оправдания жестокого обращения украинских националистов с пленными российскими военнослужащими.

"Она лишь может теперь предстать перед судом и понести заслуженное наказание. Рассчитываю, что именно так и случится", — цитирует Ревенко пресс-служба "Единой России".

Депутат также отметил, что пока не видел заявления Следственного комитета РФ о возбуждении уголовного дела в отношении Людмилы Штейн. Но при этом полагает, что "это будет сделано без промедления".