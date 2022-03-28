Путин никогда не отказывался от прямых переговоров с Зеленским, заявил Лавров

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что российский лидер Владимир Путин никогда не отказывался от прямых переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским.

Однако, как отметил дипломат, крайне важно хорошо подготовить встречу двух президентов. Во время общения с сербскими журналистами Лавров напомнил: Путин сам неоднократно заявлял, отвечая на вопросы представителей зарубежных СМИ, что не против диалога с Зеленским.

"Единственное, что он считает принципиально важным — хорошая подготовка этих встреч", — подчеркнул глава МИД РФ.

По мнению Лаврова, разговор Путина и Зеленского без предварительной подготовки будет контрпродуктивным.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала главное условие для переговоров президентов РФ и Украины. Она пояснила, что для начала делегации должны согласовать все договорённости между странами и выработать итоговый документ.