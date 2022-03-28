Политолог Марков: НАТО сделает всё, чтобы РФ "захлебнулась в крови мирных"

США и НАТО намерены до конца поддерживать Украину в противостоянии России, но не из "гуманных соображений", а чтобы Москва "захлебнулась в крови" своих солдат и мирных жителей Незалежной, заявил глава Института политических исследований Сергей Марков.

По словам политолога, в планах Запада и НАТО устроить для России "две волны крови".

"НАТО будет делать всё, чтобы Россия захлебнулась в двух волнах крови — крови русского солдата и крови мирного населения. Им нужно, чтобы было убито как можно больше мирных граждан Украины", — пояснил Марков в беседе с "Украина.ru".

Западу и альянсу это необходимо, чтобы назвать Россию "военным преступником" и обвинить в этих всех смертях Москву. Чтобы избежать подобного исхода, политолог отметил, что российская сторона должна "быстрее провести" денацификацию и демилитаризацию в Незалежной.