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Автор Антон Куликов

Рамзан Кадыров призвал воткнуть в США осиновый кол

Политика

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров считает США экономическим вампиром, в которого "давно пора воткнуть осиновый кол".

Рамзан Кадыров призвал воткнуть в США осиновый кол

"США сегодня — экономический вампир, в которого давно пора воткнуть осиновый кол. Байден — военный преступник, покрывающий многолетние злодеяния Пентагона. Спасайте свои страны. Не дайте одному слабоумному ковбою развалить весь остальной мир", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он также задался вопросом, почему лидеры европейских государств готовы потакать американскому президенту в ущерб интересам своих государств.

"Если дряхлому ковбою Байдену наплевать на вашу экономику или на то, какие негативные процессы у вас происходят, почему вы, развитые и развивающиеся европейские страны, переживаете за интересы штатов больше, чем за собственные народы и земли? Почему вы думаете, что если США боятся России, то она и вам чём-то угрожает?", — отметил глава Чеченской республики.

Рамзан Кадыров полагает, что лидеры государств Европы должны трезво оценить ситуацию и воспользоваться возможностью, дабы избавиться от американского гнёта.

Глава Чеченской республики давно уже критикует Соединённые Штаты и политических деятелей этой страны, считая их деятельность деструктивной.

Например, в 2016 году Рамзан Кадыров заявил, что слово "оппозиция" придумали в Америке, чтобы разрушать другие государства.

"Слово "оппозиция", я думаю, придумали в Америке, чтобы разрушать и фактически убивать государства. Создавать там оппозицию некую, чтобы потом другие государства разрушать", — сказал тогда Кадыров.

Ранее глава Чеченской республики поблагодарил исламские государства, которые отказались присоединиться к антироссийским санкциям.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Олег Артюков
Темы джо байден рамзан кадыров
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