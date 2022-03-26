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Автор Елена Былкина

Жозеп Боррель заявил, что Европа не хочет большого конфликта

Политика

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель объяснил, что Европа с одной стороны пытается избежать большого конфликта, а с другой хочет надавить на Россию со всей силой.

Глава дипломатии Евросоюза выступил в столице Катара на международной конференции "Форум Дохи".

"Мы поддерживаем Украину без нагнетания эскалации, мы не хотим конфликта большего [масштаба], но в то же время мы хотим надавить на Россию со всей силой для того, чтобы она заплатила цену", — цитирует слова Борреля "РИА Новости".

Представитель ЕС считает, что необходимо не допустить российско-китайского союза, который набирает силу при попытках надавить на Кремль,

Он предупредил, что толкая РФ к союзу с КНР, Запад своими руками "может создать глобальный Юго-Восток и Северо-Запад, что может привести к невероятному дисбалансу".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Олег Артюков
кнр жозеп боррель
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