Канделаки оценила работу Кадырова в медиапространстве: "Крутейший шоумен"

Заместитель генерального директора "Газпром-медиа" Тина Канделаки заявила, что руководитель Чечни Рамзан Кадыров, будучи воином, преобразился в "крутейшего шоумена". Как подчеркнула телеведущая, соцсети являются современным полем боя.

По мнению российской журналистки, во время спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине граждане нашей страны увидели информационных лидеров. К ним можно отнести Кадырова, который создаёт военные репортажи намного качественнее, чем российские телеканалы, отметила Канделаки. Она сравнила политика с писателем Эрнестом Хемингуэем.

"Отправляя читателя в самое пекло, Кадыров создал лучший военный блог в телеграмме", — написала телеведущая в своём Telegram-канале.

Она напомнила, что российскому политику отвечают бизнесмены Илон Маск и Павел Дуров. Также Канделаки предрекла реакцию американского президента Джозефа Байдена на посты главы Чечни.

"Рамзан Кадыров никогда не был шоуменом — он воин. Потому его преображение в крутейшего шоумена поражает", — отметила журналистка.

Кадыров в свою очередь поблагодарил Канделаки за положительную оценку его работы в медиапространстве.

"Я и не знал, что такой знаменитый", — написал политик в своём Telegram-канале.