Cенатор Пронюшкин рассказал, почему заявил о фейковой смерти Жириновского

Член Совета Федерации РФ Александр Пронюшкин, который сообщил о ложной смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, объяснил свой поступок. По словам российского сенатора, произошло недоразумение.

Как подчеркнул политик, ему прислали публикацию Telegram-канала Mash, который и запустил "утку". Тогда Пронюшкин решил проверить потенциально фейковую информацию и уточнить данные у коллег.

"При пересылке текста информация попала в несколько источников, в том числе и в Telegram-канал, где публикуется информация о моей деятельности", — написал в своём Telegram-канале член СФ.

Ранее зампред Комиссии Госдумы РФ по вопросам депутатской этики Николай Арефьев в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал заявление спикера российского парламента Вячеслава Володина, который призвал сенатора Пронюшкина сложить полномочия.

"Думаю, что это дело совести каждого. Захочет — уходит в отставку, захочет — нет", — отметил Арефьев.