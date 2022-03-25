Путин уволил Чубайса с должности своего спецпредставителя

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности своего специального представителя по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Указ об освобождении от должности Анатолия Чубайса подписан президентом", — сказал он в интервью ТАСС.

Ранее сообщалось об отъезде Чубайса из России. Политик был замечен в Стамбуле у одного из банкоматов.

Анатолий Чубайс занимал пост спецпредставителя президента РФ два года — с 4 декабря 2020.