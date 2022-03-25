В Кремле заявили о тяжёлом состоянии Жириновского: слава богу, он жив

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в тяжёлом состоянии. Запускать "утку" о его смерти просто неприлично, высказался пресс-секретарь президента.

"Нам известно, что, во-первых, сегодня кто-то утку запустил. Это неприлично. Слава богу, Владимир Вольфович жив, он по-прежнему в больнице, он в тяжёлом состоянии, но под контролем врачей", — рассказал он.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель партии ЛДПР скончался в пятницу, 25 марта. Согласно сведениям журналистов, до утра этого дня российский депутат несколько суток находился в коме.

Данные о смерти политика подтвердил российский сенатор Александр Пронюшкин. Однако затем ему пришлось удалить своё сообщение и извиниться за распространение недостоверной информации.

Позже председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заверил, что Жириновский не скончался.