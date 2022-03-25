В ЛДПР рассказали, зачем могли вбросить фейк о смерти Жириновского

Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме РФ Ярослав Нилов назвал данные о смерти главы партии Владимира Жириновского дезинформацией. Её распространили перед мероприятием либерал-демократов с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, подчеркнул парламентарий.

"Это фейки, очередная попытка дестабилизировать ситуацию. Я не исключаю, что это было сделано специально накануне встречи с Мишустиным", — объяснил российский депутат в беседе с ТАСС.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин опроверг информацию о гибели Жириновского. По словам председателя российского парламента, состояние депутата можно назвать тяжёлым. Замглавы фракции ЛДПР Алексей Диденко напомнил, что Telegram-каналу Mash не стоит доверять.