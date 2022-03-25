В Крыму назвали YouTube злобным инструментом и призвали заблокировать его в РФ

Руководитель Крыма Сергей Аксёнов считает, что видеохостинг YouTube — лживый и злобный инструмент, который нужно заблокировать на территории РФ.

По его словам, на площадке YouTube сейчас опубликовано большое количество фейковой информации. Он подчеркнул на встрече с журналистами, что этот сервис "разгоняет негатив" в отношении российских граждан.

"Прошу Роскомнадзор запретить YouTube на территории РФ. Мне он неинтересен. До свидания, раз попрощались, то навсегда", — высказался Аксёнов по поводу блокировки его личного аккаунта на видеохостинге.

Также глава Крыма добавил, что Россия приняла верное решение, заблокировав Facebook* и Instagram*.

21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность этих социальных сетей за экстремистскую деятельность. Ранее директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков порекомендовал жителям РФ на время воздержаться от переписок и постов в Facebook* и Instagram*.

* соцсети, признанные экстремистскими и запрещённые на территории Российской Федерации.

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