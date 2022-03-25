Пушков: у Запада нет выбора, им придётся покупать газ за рубли

Ответ России на санкции Запада не оставили выхода Евросоюзу, заявил сенатор Алексей Пушков. По словам политика, странам-участницам Евросоюза придётся покупать российский газ за рубли.

Как подчеркнул сенатор, сейчас лидеры западных стран "осмысливают" произошедшее и пытаются выработать стратегию дальнейших действий.

"Кто-то будет готов перейти на оплату газа рублями, а кто-то станет настаивать на расчётах в евро и долларах. Соответственно, если Россия будет последовательно отстаивать свою позицию, то у наших контрагентов просто не останется выбора", — пояснил политик в беседе с "Парламентской газетой".

По словам Пушкова, речь идёт не просто о закупках газа в рублях, а о перестройке мировой экономики. Как подчеркнул сенатор, дело не в последних событиях, а в том, что России давно объявили "торгово-экономическую войну".