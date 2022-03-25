Медведев: в России смертную казнь могут вернуть "при необходимости"

Мораторий на смертную казнь может быть пересмотрен, если в стране будет "неспокойно", заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, теперь у страны нет конвенционных ограничений в этом вопросе.

Как подчеркнул зампред, вопрос такого уголовного наказания философский и мнения по поводу его применения расходятся.

"Как минимум можно сказать сейчас следующее: побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда, вне всякого сомнения, стало участие нашей страны в конвенциях Совета Европы. Сейчас эти конвенции для нас утратили силы", — пояснил Медведев в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнул Медведев, возможность возвращения смертной казни никак не связана с выходом из Совета Европы, хотя имеет косвенное значение. Как пояснил зампред, когда-то европейские страны отказались от высшей меры наказания. Россия приняла тогда мораторий, а вот США и Китай оставили за собой право казнить преступников.