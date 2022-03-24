Военный журналист объяснил, почему важно освободить Харьков

За месяц, который прошёл с начала спецоперации на Украине, ВС России достигли значительных успехов. Действия военных можно назвать эффективными. Такое мнение высказал военный журналист Алексей Борзенко в беседе с Телеканалом "360".

Эксперт считает, что первая треть операции преодолена, а сейчас российские военные ждут переломного момента, когда солдаты ВСУ начнут массово сдаваться. По его словам, это произойдёт, когда они поймут, что проиграли всё. И это ускорит продвижение России.

Журналист предположил, что очень важным моментом, который повлияет на дальнейшее развитие спецоперации, будет освобождение Харькова — второй столицы Украины. К нему ВС РФ приступят после зачистки Мариуполя, полагает собеседник канала.

По мнению Борзенко, освобождённый Харьков станет центром всей оппозиции, куда соберутся все бывшие оппозиционные киевскому режиму депутаты Рады и другие известные личности. И там начнётся формирование будущего правительства Украины.

Аналитик также заявил, что освобождена должна быть вся территория Украины полностью. И никакой конкретной коалиции, которую мы не будем трогать, не будет. Зачистить нужно всё, включая Львов, заключил военный журналист.

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