Военный эксперт оценил слова Мединского об угрозе существования России

Помощник президента России Владимир Мединский, который заявил, что сейчас под угрозой оказалось само существование нашего государства, прав. Безусловно, все делалось и делается для того, чтобы уничтожить Россию. Так прокомментировал Pravda.Ru слова Мединского военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Эксперт отметил, что Россия, как и Китай, — это две единственные страны, которые не склоняют голову перед коллективным Западом.

"Так что Россия — это последний оплот борьбы против американской гегемонии, против американского давления на все остальные страны. Европа уже легла под США. Там нет ни одного политического деятеля, который был бы способен защищать национальные интересы своей страны. А НАТО вообще превратилось в удавку на шее Европы, при помощи которой США и управляют Европой", — считает аналитик.

По его мнению, Россия действительно сражается на территории Украины против Запада, против США.

"Война идет между Россией и Соединенными Штатами и коллективным Западом за свое существование, за существование русской цивилизации, славянской цивилизации", — заключил собеседник издания.

Ранее бывший министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что на кону сегодня оказалось само существование России.