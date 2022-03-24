Мединский предупредил, что сегодня решается судьба России

Помощник российского лидера Владимира Путина, глава делегации по переговорам Москвы и Киева Владимир Мединский сообщил о сложном положении нашей страны в мире. Соответствующее заявление бывший министр культуры РФ сделал во время заседания Комиссии по историческому просвещению.

"На кону сегодня само существование России", — подчеркнул российский политик.

Ранее руководитель МИД России Сергей Лавров предупредил, что Вашингтон пытается полностью возродить однополярный мир. По мнению министра, Штаты намерены устранять любых конкурентов. В опасности не только Москва, но и Пекин, отметил дипломат.