Взятие Вооружёнными силами России под полный контроль города Изюма в Харьковской области — это "подарок" президенту США Джозефу Байдену, который как раз 24 марта летит с визитом в Европу для участия в саммите НАТО по ситуации на Украине. Такое мнение высказал политолог, политтехнолог Марат Баширов в своём Telegram-канале.
По словам эксперта, Изюм — это ключевой пункт в обороне восточной группировки ВСУ. И после этого для украинской армии остаётся только два пути: капитуляция или уничтожение.
Ранее аналитик объяснил, зачем Байден летит в Варшаву. Он считает, что американский лидер может во время своего визита дать добро на ввод польских сил на территорию западной Украины.
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В Чехии растёт популярность буквы Z как символа общеславянской борьбы против нацистской Украины. В МВД пока не знают, что с этим делать.
В Чехии растёт популярность буквы Z как символа общеславянской борьбы против нацистской Украины. В МВД пока не знают, что с этим делать.