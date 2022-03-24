Политолог объяснил, почему взятие Изюма — ключевой момент для ВСУ

Взятие Вооружёнными силами России под полный контроль города Изюма в Харьковской области — это "подарок" президенту США Джозефу Байдену, который как раз 24 марта летит с визитом в Европу для участия в саммите НАТО по ситуации на Украине. Такое мнение высказал политолог, политтехнолог Марат Баширов в своём Telegram-канале.

По словам эксперта, Изюм — это ключевой пункт в обороне восточной группировки ВСУ. И после этого для украинской армии остаётся только два пути: капитуляция или уничтожение.

Ранее аналитик объяснил, зачем Байден летит в Варшаву. Он считает, что американский лидер может во время своего визита дать добро на ввод польских сил на территорию западной Украины.