Баширов объяснил, как решение продавать газ за рубли может привести к развалу ЕС

Поручение Владимира Путина о продаже газа недружественным странам за рубли — это переломная точка в мировой торговле энергоресурсами. А также в некотором смысле ультиматум и нивелирование санкций США и ЕС. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.

Эксперт отметил, что эта история особенно неприятна для Брюсселя, так как финансовые санкции и рестрикции для банков из России теряют свою эффективность. А попытка удушить Россию ограничением притока валюты, чтобы понизить уровень жизни обычного россиянина, проваливается.

Аналитик добавил, что отказаться от покупки газа за рубли, даже при желании это сделать, страны ЕС не смогут, поскольку топлива, добываемого в Европе и СПГ привезенного из США, Катара и так далее, для покрытия внутренного потребления не хватит. Что грозит обернуться коллапсом экономики и хаосом.

По мнению политолога, европейские потребители в полной мере ощутят на себе негативные критические эффекты только через полгода. Однако важно понимать, что всё это время будут сжиматься кризисные пружины в сотнях мест по Европе, а потом они в один момент разожмутся и ударят и по военным, и по продовольственным, и по энергетическим, и по коммунальным, и по промышленным, и по транспортным объектам.

"И сбежать с корабля под названием "ЕС" никому, из живущих в нем, не удастся. Ну, разве, что тем странам, которые добывают собственный газ. Они начнут придерживать его для себя, как сегодня многие страны в мире придерживают продовольствие в ожидании кризиса с питанием и водой. А это реальный шаг к развалу Евросоюза", — написал Баширов в своём Telegram-канале.