Сатановский рассказал, что ждать теперь от Польши: скоро гайки совсем сорвёт

Политэксперт — востоковед Евгений Сатановский не исключает вероятности заморозки отношений между Россией и Польшей. Причём длительной.

Комментируя в своём Telegram-канале, решение Варшавы выслать из страны 45 сотрудников российского посольства, обвинив их в шпионаже, он высказал мнение, что "у поляков вот-вот гайки сорвет".

При этом, как отмечает политолог, непонятно, чем именно продиктовано активное желание Варшавы примазаться к событиям на Украине и даже поучаствовать в них:

"С одинаковым успехом они могут как оказать поддержку ВСУ в противостоянии с Вооруженными силами РФ, так и попытаться вернуть себе Галицию с частью Волыни", — рассуждает Сатановский.

А вот Россия, по его мнению, выработала твердую позицию, и её дипломатия "перестаёт маяться дурью", проводя внешнюю политику.