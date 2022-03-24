Сенатор от Крыма Цеков прокомментировал обмен пленными с Украиной

Сенатор РФ от законодательной власти Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал Pravda.Ru обмен пленными между Россией и Украиной.

"Конечно, обмен пленными — это очень правильное дело. К нему только положительно можно отнестись. В частности, мы обязательно посмотрим, в каком состоянии находятся наши пленные и будем знать, как ведут себя с нашими пленными Вооруженные силы Украины. Мы к украинским пленным относимся хорошо. Это известный факт. К нацистам плохо относимся. Но к пленным военным нормально относимся", — сказал сенатор.

В среду, 23 февраля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия и Украина дважды обменялись пленными.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры между РФ и Украиной можно назвать тяжёлыми, потому что Киев постоянно меняет позиции.