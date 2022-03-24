Россия высылает американских дипломатов

Россия объявила о высылке неустановленного числа американских дипломатов в ответ на приказ Вашингтона выслать 12 сотрудников из представительства Москвы при Организации Объединенных Наций, штаб – квартира которой расположена в Нью-Йорке.

Министерство иностранных дел России заявило, что в среду был вызван посол США и ему вручили “список американских дипломатических сотрудников, объявленных персонfами нон грата".

“Американской стороне было твердо заявлено, что любые враждебные действия Соединенных Штатов против России получат решительный и адекватный ответ”, - говорится в заявлении.

Напомним, Вашингтон уведомил Москву о своем решении объявить 12 российских дипломатов персонами нон грата в конце февраля, объяснив решение тем, что высланные россияне “занимались шпионской деятельностью, которая вредит нашей национальной безопасности".

Москва тогда осудила это решение, обвинив Вашингтон в серьезном нарушении обязательств и призвав его проявить “здравый смысл” и избежать дальнейшей эскалации. МИД РФ предупреждал, что “наглость и нежелание или неспособность вести переговоры” США могут привести к зеркальным мерам.

Высылка дипломатов – лишнее подтверждение правоты российского МИД, ранее заявившего, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся “на грани краха”.