Перевод расчетов за газ в рубли укрепит финансовую систему РФ, заявила Матвинко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что перевод расчётов за поставки газа недружественным странам в рубли стабилизирует и укрепит российскую финансовую систему.

"Торговать надо в тех валютах, к которым есть доверие. И нужно уходить от расчетов в тех валютах, которые себя полностью скомпрометировали и к которым доверия больше нет", — написала Матвиенко в своём Telegram-канале.

Теперь, когда доверие к Западу и доллару подорвано, многие страны мира последуют примеру России и будут переводить расчёты в другие валюты, убеждена спикер Совфеда.

Матвиенко назвала заморозку Западом золото-валютных резервов России самым крупным финансовым преступлением в истории человечества

"Никто и никогда еще не попадался на месте преступления такого масштаба с поличным", — подчеркнула она.

В среду, 23 марта президент России Владимир Путин поручил Центробанку и правительству в кратчайшие сроки реализовать комплекс мер по переводу оплаты за поставки российского газа в недружественные страны в рубли.