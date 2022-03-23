Песков оценил сообщение Bloomberg об отставке Набиуллиной

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о попытке главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной подать в отставку.

"Мне не известно об этом. Лучше спросить Набиуллину", — сказал Песков РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на анонимные источники, что после начала спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине Эльвира Набиуллина пыталась покинуть пост главы Центробанка, но президент России Владимир Путин попросил её остаться.

По данным Bloomberg, сейчас в Центробанке наблюдается сильная текучка кадров.

Набиуллина стала председателем Банка России в 2013 году. 24 июля текущего года истекает срок её полномочий на посту главы ЦБ, однако 18 марта Путин попросил Госдуму переназначить Набиуллину на пост председателя Центробанка.