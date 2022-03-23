Военный эксперт раскрыл выгоду США и Британии от поставок оружия на Украину

Выступая с предложением увеличить поставки оружия на Украину, Лондон думает совсем не о её безопасности, а делает "бизнес на крови". Такое мнение высказал военный эксперт Виктор Литовкин.

Аналитик отметил в беседе с "Вечерней Москвой", что Великобритания и США поставляют оружие из своих старых залежалых запасов. И цели, которые они преследуют, вполне меркантильные.

В этих странах специально выделяются деньги на закупку оружия, его отправляют в Польшу, а оттуда по железной дороге везут на Украину, пояснил собеседник издания.

При этом США и Британия прекрасно понимают, что российская армия все эти вооружения уничтожит, так как она контролирует и небо, и всю территорию Украины. Но англосаксам это выгодно, так как они всё равно потом потребуют от Киева деньги за это старое оружие, считает Литовкин.

Кроме того, американцам и британцам не нужно будет тратиться на постройку заводов по утилизации списанного вооружения, поскольку оно будет бесплатно уничтожено на Украине, заключил военный эксперт.