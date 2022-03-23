Политолог объяснил, как Запад хочет втянуть Польшу в конфликт на Украине

В интересах Запада, чтобы Белоруссия напала на Украину, поэтому об этом всё время и говорят. Провокации уже были, и не исключено, что они продолжатся и дальше, потому что США хотят втравить в конфликт Польшу. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко в эфире канала Украина. ру.

Он отметил, что пока Польша от этого удерживается, хотя её риторика довольно жёсткая. Поляки предлагали ввести миротворческие силы НАТО, но сами, без Альянса, они пока на Украину входить не хотят.

По словам аналитика, ситуация может измениться, если туда войдёт Белоруссия. Тогда поляки могут решить, во-первых, что достаточное количество российских и белорусских войск связано на Украине для того, чтобы польская армия могла себя чувствовать хотя бы на первом этапе более-менее свободно. И, кроме того, у них появится повод, если Белоруссия начнёт отвечать, сказать, что это Лукашенко с Россией организовали провокацию.

"То есть это один из способов расширить конфликт, интернационализировать, и попытаться втянуть в него восточно-европейские государства — члены ЕС и НАТО. Поэтому США над этим будут работать, будут стараться втянуть Белоруссию в конфликт", — высказался эксперт.

Ранее политолог Марат Баширов описал вариант, при котором Зеленский может попросить помощи у Польши, а не у НАТО.