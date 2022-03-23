Путин поддержал повышение ставки по льготной ипотеке с 7% до 12%

Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту РФ Владимиру Путину о сохранении всех льготных ипотечных программ и ставок по семейной (6%), дальневосточной (2%) и сельской (3%) ипотекам.

Хуснуллин предложил повысить базовую льготную ставку с 7% до 12%, при этом максимальный размер кредита вырастет до 12 миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 миллионов рублей для остальных регионов.

Таким образом планируется поддержать отрасль и не снизить уровень выдачи ипотеки по итогам этого года, отметил вице-премьер.

Путин поддержал предложение Хуснуллина.

Ранее директор Института экономического роста им. Столыпина Антон Свириденко заявил, что большинство россиян обеспокоены не экономическим кризисом или угрозой дефолта, а возможным ростом ставок по потребительским кредитам, которые граждане РФ брали, чтобы покрыть дыру между ценой квартиры и лимитом ипотеки.