"По собственному желанию": в Кремле прокомментировали увольнение Чубайса

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Анатолий Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития по собственному желанию. Что касается отъезда из России — это его личное дело, добавил пресс-секретарь президента РФ.

"Да. Чубайс уволился по собственному желанию. А уехал-не уехал — это его личное дело", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее стало известно, что Чубайс ушёл в отставку с поста спецпредставителя президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития и уехал из РФ. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По информации агентства, отъезд Чубайса из страны связан с его несогласием с действиями РФ на Украине.

Затем в СМИ появилась информация, что Чубайс вместе с женой Авдотьей Смирновой уехал в Турцию.