В "Единой России" оценили запрет на самостоятельный выезд депутатов из РФ

Член Госдумы от "Единой России" Светлана Бессараб в беседе с Pravda.Ru прокомментировала информацию о запрете депутатам от данной партии покидать страну без разрешения главы фракции Владимира Васильева.

"Действительно такое решение было принято. Оно вполне обосновано тем, что могут быть провокации не только против российских граждан, но и против представителей органов власти", — объяснила парламентарий.

Также она подчеркнула, что никто не ограничивает поездки членов ГД. При этом, чтобы не подвергать депутатов опасности в недружественных странах, нужны подобные меры, сказала собеседница издания.

"Само по себе плохо, когда россияне попадают в такую ситуацию. Но ещё хуже, если этот россиянин — представитель органов власти, за которого вынужден будет вступаться МИД, включать всю российскую машину по дипломатической защите такого представителя и гражданина", — заключила депутат.

Ранее глава Центрального исполнительного комитета "Единой России" Александр Сидякин сообщил, что членам ГД от ЕР необходимо перед поездкой получить одобрение руководителя фракции. Эту норму ввели несколько месяцев назад, заявил политик РИА Новости.