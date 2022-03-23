Политолог объяснил, что будет после решения о продаже газа в ЕС за рубли

Поручение Владимира Путина правительству о продаже природного газа в недружественные страны за рубли — это серьёзный шаг. Покупатели, конечно, могут отказаться платить в рублях, но в таком случае они газа не получат. Так оценил решение президента России политолог Марат Баширов.

Он отметил, что Россия как бы готова продавать газ, но если его начнут покупать за рубли, то США лишатся рычага давления на этих самых покупателей. А если откажутся брать, то неминуем крах европейской экономики, потеря работы сотен тысяч европейцев и кратный рост цен на газ и электроэнергию.

По мнению аналитика, теперь американскому лидеру Джо Байдену нет смысла лететь в Европу.

"Байден ещё спит (разница во времени), но когда его разбудят и сообщат, что Россия переходит на расчёты за газ на рубли, то он явно попросит его обратно отправить в спальню и дать снотворное. Какой смысл лететь в Брюссель? Чтобы услышать стоны Макрона и Шольца?" — задал вопрос эксперт в своём Telegram-канале.

Он также обратил внимание, насколько хорошо всё продумано. Согласно указу президента иностранные покупатели газа должны будут продавать валюту на Мосбирже, заключил Баширов.