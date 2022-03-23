Врачи оценили состояние здоровья Жириновского

Почти месяц находится в больнице лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Один из наиболее ярких политиков современности исчез с публичной арены в наиболее драматичный исторический момент. Сведения о состоянии его здоровья приходят противоречивые.

Несмотря на несколько вакцинаций, Владимиру Вольфовичу поставили диагноз — коронавирусная инфекция. Неоднократный гость видеостудии Pravda.Ru, 75-летний депутат Госдумы, по словам его соратников по партии, находится не в таком состоянии, чтобы драматизировать ситуацию. Нездоровье есть нездоровье, но организм ещё крепкий. Вроде бы он шёл на поправку, но в выходные что-то произошло.

На днях врач-инфекционист Сергей Вознесенский сделал неутешительный прогноз, сославшись на проявление септического шока, вызванного постковидным синдромом и усугублённого хроническими заболеваниями, например, сахарным диабетом.

"Сепсис — это бактериальное заражение крови, а септический шок уже осложнение сепсиса. Опасное состояние, при котором выходят из строя какие-то органы и системы: дыхательная, сердечно-сосудистая, почки, головной мозг. Если развивается компенсированная форма септического шока, то отказывают многие органы разом. В таком случае прогноз, к сожалению, очень-очень неблагоприятный", — пояснил Вознесенский.

Однако по мнению врача-нейрохирурга НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Андрея Грина, "медикаментозный сон назначен для того, чтобы защитить функции головного мозга и снизить потребность этого органа в кислороде. А исход зависит во многом от самого заболевания. То есть если речь идёт о коронавирусе, тогда у пациента была интоксикация, которая могла привести к поражению некоторых участков органа".

Нужно быть готовыми ко всему. Медики далеко не боги. Пока говорят только о стабилизации состояния здоровья пациента, которого подключили к аппарату ИВЛ. Множество людей, как россиян, так и иностранцев, желают Владимиру Вольфовичу скорейшего выздоровления.

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