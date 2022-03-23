Госдума приняла закон о статусе ветеранов для участников спецоперации на Украине

Российские парламентарии приняли законопроект, согласно которому участники военной спецоперации Москвы на Украине признаются ветеранами боевых действий. Соответствующую инициативу предложили депутаты "Единой России".

Также с этой идеей выступили единороссы, члены Совета Федерации РФ. По словам сенатора Андрея Турчака, ветеранам предоставят социальную защиту, которая распространяется на участников конфликтов в Афганистане, Сирии и других местах.

"Это дополнительные выплаты от государства, льготы при уплате налогов и оплате ЖКХ, льготный проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и многое другое", — сказал российский политик в эфире YouTube-канала ДУМА ТВ.

Ранее руководитель Чечни Рамзан Кадыров сообщил о "сюрпризе для бандеровцев" на Украине. Как подчеркнул политик, им "снесёт головы".