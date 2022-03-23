Белорусский политолог Алексей Дзермант высказался о перспективах неонацизма, который "буйным цветом цвёл" на Украине все последние годы.
По мнению члена союза журналистов Белоруссии, мир будет наблюдать "интересные трансформации укронацизма", чья "героическая мифология" стремительно разрушается, поскольку ВСУ и нацбатальоны лишь "довели Украину до краха своим безмозглым фанатизмом", а как дошло до дела — оказались абсолютно беспомощными и не удержали ни одной позиции.
Как отмечает политолог в своём Telegram-канале, националисты, которым удастся уцелеть во время российской спецоперации, всё равно обречены, ибо бежать им некуда:
"При любом раскладе украинство должно будет смириться с этим унизительным положением, принять его как должное — как практическую реализацию своей евромечты", — пишет Дзермант.
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