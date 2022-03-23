Взгляд со стороны: Дзермант о перспективах "хуторского нацизма"

Белорусский политолог Алексей Дзермант высказался о перспективах неонацизма, который "буйным цветом цвёл" на Украине все последние годы.

По мнению члена союза журналистов Белоруссии, мир будет наблюдать "интересные трансформации укронацизма", чья "героическая мифология" стремительно разрушается, поскольку ВСУ и нацбатальоны лишь "довели Украину до краха своим безмозглым фанатизмом", а как дошло до дела — оказались абсолютно беспомощными и не удержали ни одной позиции.

Как отмечает политолог в своём Telegram-канале, националисты, которым удастся уцелеть во время российской спецоперации, всё равно обречены, ибо бежать им некуда:

если они попытаются укрепиться на западе Украины, превратив его в отдельную страну — "а-ля Бандерштадт", то там их, скорее всего добьют;

если государство всё же каким-то чудом возникнет, то сначала им будут пользоваться поляки, а потом и они "пройдутся катком за Бандеру и Волынь";

те, кто будет прятаться на Западе, столкнутся с массовыми унижениями, став "группой с очень низким социальным статусом".

"При любом раскладе украинство должно будет смириться с этим унизительным положением, принять его как должное — как практическую реализацию своей евромечты", — пишет Дзермант.