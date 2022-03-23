Депутат Национального парламента Франции Эмили Кариу попросила дать оценку существующим в стране запасам таблеток йода в случае "инцидента" на украинских АЭС. По её словам, переход атомных станций под контроль России в результате спецоперации на Украине "вызывает опасения". Текст обращения депутата приводит RT.
В документе говорится о том, что Кариу просит оценить количество таблеток йода и сколько их Франция зарезервировала для поставок за границу. Её также интересует срок, в который можно эти дозы произвести в случае серьёзного инцидента на европейской территории, а также логистика, которую собираются использовать для быстрейшего распределения их среди французов.
Парламентарий заявила об "опасениях" из-за того, что атомные электростанции на Украине оказались под российским контролем. Вместе с тем она уточнила, что уровень радиоактивности не повысился, что подтверждается мониторингом организаций стран, граничащих с Украиной.
Поэтому в данный момент французам употреблять таблетки йода нет необходимости, заключила депутат.
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