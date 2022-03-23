Если Украина признает Крым российским, это необходимо будет закрепить на уровне конституции Незалежной, заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.
Как подчеркнул постпред, простой декларации будет недостаточно. И чтобы избежать инцидентов, это должно быть отражено в главном документе страны.
"Одной лишь декларации о признании российского статуса Крыма со стороны Украины недостаточно. Необходимо вносить изменения в конституцию Украины, а именно в положение об административно-территориальном устройстве, удалив из перечня субъектов страны "Автономную Республику Крым", — пояснил Мурадов в беседе с РИА Новости.
Внеблоковый статус Незалежной, также не сможет в полном объёме гарантировать безопасность на полуострове. Мурадов подчеркнул, что вполне допустимы попытки реванша в отношении полуострова.
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