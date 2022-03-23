Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и заявил, что ему нужно "развернуться лицом" к России. По словам Кадырова, лидеру Незалежной нужно "включить трезвую голову".
Как подчеркнул Кадыров, президенту Незалежной нужно присмотреться к своим советникам и западной идеологии, которую ему навязали.
"Если не хочешь войти в историю президентом, который из-за слабохарактерности и недальновидности не справился с внутренней угрозой и внешними подстрекателями, проблемами страны и чуждой западной идеологией, то тебе нужно расстрелять таких советников как госизменщиков… Не давай закачивать в себя бесперспективные идеи — включи трезвую голову. Развернись лицом к России", — написал глава чеченской республики в своём Telegram-канале.
По словам Кадырова, только так можно войти в историю "миротворцем", который спас свой народ.
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