Кадыров объяснил Зеленскому, что делать, чтобы войти в историю "миротворцем"

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и заявил, что ему нужно "развернуться лицом" к России. По словам Кадырова, лидеру Незалежной нужно "включить трезвую голову".

Как подчеркнул Кадыров, президенту Незалежной нужно присмотреться к своим советникам и западной идеологии, которую ему навязали.

"Если не хочешь войти в историю президентом, который из-за слабохарактерности и недальновидности не справился с внутренней угрозой и внешними подстрекателями, проблемами страны и чуждой западной идеологией, то тебе нужно расстрелять таких советников как госизменщиков… Не давай закачивать в себя бесперспективные идеи — включи трезвую голову. Развернись лицом к России", — написал глава чеченской республики в своём Telegram-канале.

По словам Кадырова, только так можно войти в историю "миротворцем", который спас свой народ.