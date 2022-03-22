Губернатор Воробьёв наградил военных Подмосковья за отвагу во время спецоперации

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил подмосковным военным, проявившим отвагу во время спецоперации на Украине, ордена "За доблесть и мужество".

Воробьёв посетил Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии России в Балашихе, где проходят лечение военнослужащие и сотрудники Росгвардии, которые принимали участие в спецоперации на Украине.

"Мы здесь для того, чтобы сказать о том, что гордимся вами, и поддержать", — заявил Воробьев во время вручения наград. Главу региона цитирует Телеканал "360".

Губернатор поблагодарил военных за отважные действия во время спецоперации, направленной на защиту Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на демилитаризацию и денацификацию Украины.

Российским военным, получившим травму в ходе боевых действий, выплачивается ежемесячная денежная компенсация. Так, инвалиды I группы получают 20 779 рублей, II группы — 10 389, III группы — 4155.

Также семьям военнослужащих в Москве и Московской области предоставляется бесплатный проезд на общественном транспорте.