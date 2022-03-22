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Автор Игорь Рябов

Губернатор Воробьёв наградил военных Подмосковья за отвагу во время спецоперации

Политика

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил подмосковным военным, проявившим отвагу во время спецоперации на Украине, ордена "За доблесть и мужество".

Губернатор Воробьёв наградил военных Подмосковья за отвагу во время спецоперации

Воробьёв посетил Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии России в Балашихе, где проходят лечение военнослужащие и сотрудники Росгвардии, которые принимали участие в спецоперации на Украине.

"Мы здесь для того, чтобы сказать о том, что гордимся вами, и поддержать", — заявил Воробьев во время вручения наград. Главу региона цитирует Телеканал "360".

Губернатор поблагодарил военных за отважные действия во время спецоперации, направленной на защиту Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на демилитаризацию и денацификацию Украины.

Российским военным, получившим травму в ходе боевых действий, выплачивается ежемесячная денежная компенсация. Так, инвалиды I группы получают 20 779 рублей, II группы — 10 389, III группы — 4155.

Также семьям военнослужащих в Москве и Московской области предоставляется бесплатный проезд на общественном транспорте.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Темы андрей воробьёв
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