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Автор Игорь Рябов

Песков опроверг предположение о ненависти Путина к украинцам

Политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг утверждения некоторых западных политиков и аналитиков о том, что президент РФ Владимир Путин якобы зол на украинцев.

По словам Пескова, Путин зол на тех людей в Киеве, которые хотят сделать Украину частью Североатлантического альянса, разместить на территории страны американское ядерное оружие, а также запрещают людям говорить по-русски и не выполняет Минские соглашения.

Вопрос задала журналистка CNN, которая процитировала слова президента Финляндии Саули Ниинистё о "растущей ненависти" Путина к украинскому народу.

Ранее в эфире CNN пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что Россия не стремится к "оккупации Украины", и назвал условие, при котором Россия воспользуется ядерным оружием: только в случае реальной угрозы стране.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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