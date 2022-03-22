Песков опроверг предположение о ненависти Путина к украинцам

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг утверждения некоторых западных политиков и аналитиков о том, что президент РФ Владимир Путин якобы зол на украинцев.

По словам Пескова, Путин зол на тех людей в Киеве, которые хотят сделать Украину частью Североатлантического альянса, разместить на территории страны американское ядерное оружие, а также запрещают людям говорить по-русски и не выполняет Минские соглашения.

Вопрос задала журналистка CNN, которая процитировала слова президента Финляндии Саули Ниинистё о "растущей ненависти" Путина к украинскому народу.

Ранее в эфире CNN пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что Россия не стремится к "оккупации Украины", и назвал условие, при котором Россия воспользуется ядерным оружием: только в случае реальной угрозы стране.