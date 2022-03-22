Лидер Польши заявил об исчезновении акта Россия — НАТО

По мнению президента Польши Анджея Дуды, основополагающий акт Россия — НАТО уже не существует.

"Надо громко сказать, что акт Россия — НАТО перестал существовать. Этот акт попросту уже никого не связывает", — цитирует слова лидера Польши РИА Новости.

Польша также призвала США исключить Россию из группы двадцати (G20). Такое предложение власти Польши выдвинули во время встреч с министром торговли США Джиной Раймондо.

Польские власти заморозили около 33 млн долларов на счетах в стране в рамках антироссийских санкций.

Лидеры Польши ратовали за то, чтобы полностью отказаться от торговли с Россией, устроив для РФ так называемую торговую блокаду.