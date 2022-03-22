По мнению президента Польши Анджея Дуды, основополагающий акт Россия — НАТО уже не существует.
"Надо громко сказать, что акт Россия — НАТО перестал существовать. Этот акт попросту уже никого не связывает", — цитирует слова лидера Польши РИА Новости.
Польша также призвала США исключить Россию из группы двадцати (G20). Такое предложение власти Польши выдвинули во время встреч с министром торговли США Джиной Раймондо.
Польские власти заморозили около 33 млн долларов на счетах в стране в рамках антироссийских санкций.
Лидеры Польши ратовали за то, чтобы полностью отказаться от торговли с Россией, устроив для РФ так называемую торговую блокаду.
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Читателей Daily Mail возмутили слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Лондон направил в Киев почти все свои запасы противотанковых установок.