Социолог прокомментировал поправки за фейки о работе госорганов за рубежом

Когда наши соотечественники, солдаты, находятся в опасности, рискуют жизнью и гибнут, нельзя бросать им в спину камни. Такое мнение высказал доктор социологических наук, профессор кафедры политической социологии РГГУ Геннадий Козырев, комментируя Pravda.Ru принятые Госдумой поправки в УК за фейки о работе госорганов за рубежом.

Эксперт отметил, что довольно сдержанно относится к таким проектам, поскольку очень большой информацией о каких-то вещах, которые могут действительно представлять военную тайну или просто дезинформировать население, он не обладает.

Кроме того, сегодня, по его словам, хотя мы и не находимся в состоянии войны (потому что война — это всеобщая мобилизация и мобилизация всех ресурсов), но, очевидно, что к военной операции можно относиться по-всякому.

"Поэтому есть некоторые люди, которые как бы на волне той ещё эйфории против Путина, против режима, могут иметь какие-то свои основания, вполне справедливые. Потому что мне тоже не всё нравится в нашей внутренней политике. Но в настоящее время, я считаю, что бросать камни или каким-то образом дискредитировать армию — это, конечно, преступление, это невозможно. Потому что представьте себе, маме или родителям приходит известие, что сын ранен или, не дай Бог, убит, конечно, это страшное известие. А какой-нибудь паяц говорит, что он пошёл защищать кого-то непонятно, и ставит под вопрос эту жертву. Это, конечно, кощунство и преступление", — высказал мнение профессор Козырев.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс, вводящие ответственность за ложную информацию о госорганах России, действующих за рубежом. Новые нормы могут коснуться дипломатических представительств, Росгвардии и МЧС.