Депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк заявил, что Европа ещё скажет спасибо России за проведение спецоперации на Украине, в ходе которой была обнаружена сеть американских биолабораторий.
Во вторник, 22 марта, Госдума создала комиссию, которая будет заниматься расследованием деятельности биолабораторий США на Украине.
"Спецоперация на Украине вскрыла биологический нарыв в центре Европы. И это касается не только России. Уверен, что так называемые европейские партнёры будут шокированы итогами расследования и еще будут благодарить Российскую Федерацию за то, что вовремя закрыли все эти эксперименты", — сказал Черняк в беседе с РИА Новости.
Он призвал обнародовать результаты расследования и пообещал международный трибунал всем, кто причастен к созданию биолабораторий на Украине.
По словам депутата, американцы собирали биоматериал славян, чтобы создать биологическое оружие избирательного типа. Черняк не исключил, что в ходе расследования может выясниться происхождение коронавируса, вызвавшего пандемию.
Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и американский политтехнолог и бывший консультант президента Дональда Трампа Роджер Стоун подтвердили наличие биолабораторий на Украине.
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