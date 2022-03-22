Депутат ГД Черняк: Европа ещё поблагодарит Россию за спецоперацию на Украине

Депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк заявил, что Европа ещё скажет спасибо России за проведение спецоперации на Украине, в ходе которой была обнаружена сеть американских биолабораторий.

Во вторник, 22 марта, Госдума создала комиссию, которая будет заниматься расследованием деятельности биолабораторий США на Украине.

"Спецоперация на Украине вскрыла биологический нарыв в центре Европы. И это касается не только России. Уверен, что так называемые европейские партнёры будут шокированы итогами расследования и еще будут благодарить Российскую Федерацию за то, что вовремя закрыли все эти эксперименты", — сказал Черняк в беседе с РИА Новости.

Он призвал обнародовать результаты расследования и пообещал международный трибунал всем, кто причастен к созданию биолабораторий на Украине.

По словам депутата, американцы собирали биоматериал славян, чтобы создать биологическое оружие избирательного типа. Черняк не исключил, что в ходе расследования может выясниться происхождение коронавируса, вызвавшего пандемию.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и американский политтехнолог и бывший консультант президента Дональда Трампа Роджер Стоун подтвердили наличие биолабораторий на Украине.