Сенатор Клишас не исключил введения запрета на использование VPN-сервисов

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас допустил введение в РФ запрета на использование VPN-сервисов.

По его словам, граждане не понесут ответственности за использование таких ресурсов, однако в случае принятия запрета им станет сложнее работать с VPN-платформами.

"Запрет ресурсов, которые позволяют обходить блокировки, возможен, но ответственности граждан за пользование такими ресурсами не будет", — сказал Клишас в беседе с РИА Новости.

Ранее директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков заявил, что взаимодействие с Instagram* и Facebook* может привести к негативным последствиям. Он призвал россиян "быть настороже".

21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность Instagram* и Facebook* на территории России. Причиной стал экстремистский характер их работы.

* социальные сети, признанные экстремистскими в РФ.