Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас допустил введение в РФ запрета на использование VPN-сервисов.
По его словам, граждане не понесут ответственности за использование таких ресурсов, однако в случае принятия запрета им станет сложнее работать с VPN-платформами.
"Запрет ресурсов, которые позволяют обходить блокировки, возможен, но ответственности граждан за пользование такими ресурсами не будет", — сказал Клишас в беседе с РИА Новости.
Ранее директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков заявил, что взаимодействие с Instagram* и Facebook* может привести к негативным последствиям. Он призвал россиян "быть настороже".
21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность Instagram* и Facebook* на территории России. Причиной стал экстремистский характер их работы.
* социальные сети, признанные экстремистскими в РФ.
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Чешский политолог и экономист Пётр Робейшек рассказал в интервью Radio universum, что глобализация закончится разделением стран на два торговых блока: китайско-российский и американо-европейский.