Сатановский: "Россия потихоньку перестаёт маяться дурью во внешней политике"

Политолог-востоковед Евгений Сатановский считает, что "Россия потихоньку перестаёт маяться дурью по основным направлениям своей внешней политики", что и продемонстрировала довольно наглядно, отказавшись от переговоров с Японией.

Своим мнением эксперт поделился в Тelegram-канале "Армагеддоныч".

Сатановский напоминает, что переговоры о заключении мирного договора с Токио велись "бесконечно долго" и были, очевидно, "бессмысленными". И продолжать их сейчас, когда Япония позволяет себе крайне агрессивную и враждебную риторику, равнозначно тому, чтобы приглашать к себе за стол людей, которые "норовят и ноги положить на этот твой стол":

И примеров откровенно хамского поведения в адрес России японских политиков, напоминает востоковед, немало:

это и санкции "в знак солидарности с Украиной", и "наезды" при каждом удобном случае, и лишение режима наибольшего благоприятствования во взаимной торговле…

"Итог закономерен. Что бы всё это для японской экономики и будущего российско-японских отношений ни значило, терпеть взбрыки Токио в свой адрес Москва, похоже, окончательно перестала. Когда-нибудь это должно было произойти, вот оно и произошло…" — подытожил Сатановский.