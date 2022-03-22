Политолог-востоковед Евгений Сатановский считает, что "Россия потихоньку перестаёт маяться дурью по основным направлениям своей внешней политики", что и продемонстрировала довольно наглядно, отказавшись от переговоров с Японией.
Своим мнением эксперт поделился в Тelegram-канале "Армагеддоныч".
Сатановский напоминает, что переговоры о заключении мирного договора с Токио велись "бесконечно долго" и были, очевидно, "бессмысленными". И продолжать их сейчас, когда Япония позволяет себе крайне агрессивную и враждебную риторику, равнозначно тому, чтобы приглашать к себе за стол людей, которые "норовят и ноги положить на этот твой стол":
И примеров откровенно хамского поведения в адрес России японских политиков, напоминает востоковед, немало:
"Итог закономерен. Что бы всё это для японской экономики и будущего российско-японских отношений ни значило, терпеть взбрыки Токио в свой адрес Москва, похоже, окончательно перестала. Когда-нибудь это должно было произойти, вот оно и произошло…" — подытожил Сатановский.
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