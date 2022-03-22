Жители Курил об ответе Москвы на санкции Японии: "Мы не поддадимся давлению"

Жители курильского района поддержали решение властей России о прекращении диалога о заключении мирного соглашения с Японией, а также отмены безвизового въезда на острова для граждан страны, сообщил глава муниципального образования Вадим Рокотов.

По словам Рокотова, любое давление на жителей архипелага недопустимо, в том числе и недопустима позиция Японии, которую занял Токио в отношении России.

"Та позиция, которую в современной ситуации заняла Япония, недопустима", — заявил глава муниципального образования в беседе с РИА Новости. — Жители Курильских островов, как и все россияне, поддерживают нашего президента. Мы дадим достойный ответ любым реваншистским проискам".

Ранее Pravda.Ru цитировала премьер-министра Японии Фумио Кисиду о том, что Токио не приемлет ответ Москвы и отказ от диалога по мирному соглашению. Как подчеркнул политик, страна не согласна с заявлением и "выражает протест".