Захарова обрушилась на Псаки с критикой из-за ушедших из России компаний

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила сомнение в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая заявила, что американские власти не просили американский бизнес приостанавливать свою деятельность в России.

"Как и "Северный поток — 2" — трубопровод сам решил не пропускать через себя газ", — написала дипломат в своем Telegram-канале. Так она ответила на заявление Псаки.

Напомним, официальный представитель американской администрации заявила, что компании США должны сами решать, покидать ли российский рынок. При этом пресс-секретарь отметила, что Белый дом не просил ни одну фирму делать это.

Остановившие свою деятельность в России зарубежные компании вернутся в страну уже к лету, уверен эксперт-экономист Владимир Миловидов. По его словам, отечественный рынок довольно конкурентен, а потому ушедшие бренды потеряют свою долю и лояльных покупателей.