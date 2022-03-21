Вассерман оценил вероятность вмешательства НАТО в конфликт на Украине

Некоторые эксперты, оценивая ход спецоперации на Украине, высказывают опасения, что в случае затягивания боевых действий НАТО почувствует слабость российских войск и вмешается в конфликт. Насколько реален такой вариант развития событий, ответил публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Он напомнил, что несколько дней назад гиперзвуковая ракета "Кинжал" разрушила построенное в советское время укрытие для ядерных боеголовок, рассчитанное на то, чтобы выдержать ядерный взрыв в нескольких метрах под землёй.

"Ракета нового поколения справилась с этой задачей. После этого натовские специалисты резко прекратили обсуждать возможности ввода войск на Украину", — заметил публицист в интервью Украина.ру.

По его мнению, сейчас сама эта тема ушла из обсуждения западных специалистов. Германия выразила по этому поводу официальную обеспокоенность, но для того и действовали, заметил парламентарий.

"Против страны, обладающей такими возможностями, идти рискованно. То, что мы в состоянии построить пролив имени Сталина между Канадой и Мексикой, известно давным-давно. А сейчас мы показали, что нам даже не надо его строить. Что у нас достаточно возможностей просто не дать противнику предложить нам повод для строительства этого канала", — заключил Вассерман.