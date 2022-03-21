EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

Дмитрий Саймс: Россия последовательно подрывает браваду Вашингтона и Киева

Политика

Американский политолог Дмитрий Саймс считает, что Россия последовательно подрывает браваду Вашингтона и Киева, решая задачи в рамках спецоперации.

Дмитрий Саймс: Россия последовательно подрывает браваду Вашингтона и Киева

Эксперт отметил, что Вашингтон выстраивает политику массированного давления на Россию. США показать другим странам, что их ждут серьёзные последствия в случае отказа присоединиться к давлению и разорвать отношения с Российской Федерацией.

Однако же многие государства, Китай в первую очередь, не собираются поддаваться на давление США и намерены проводить политику в своих национальных интересах, подчеркнул эксперт.

"Пока упор делается на то, чтобы объединить против России все возможные силы в мире, чтобы никому не позволять или, по крайней мере, чтобы ни у кого не создалось впечатление, что с Россией можно безопасно сотрудничать, и параллельно вооружать Украину, чтобы максимально менять соотношение сил в пользу Киева", — сказал Дмитрий Саймс в эфире "Соловьев LIVE".

Но попытки США увеличить шансы украинских националистов в противодействии проводимой РФ спецоперацией не дают желаемого результата. Эксперт обращает внимание на разницу в заявлениях политиков и военных. В то время как от первых в Вашингтоне и в Киеве звучит в основном бравада, то военные аналитики подчеркивают, что спецоперация продолжается, Россия реализует поставленные задачи.

Ранее китайское издание Global Times отметило, что попытки США использовать в корыстных целях кризисную ситуацию на Украине, а также угрозы применить санкции против КНР из-за ее сотрудничества с Россией лишь осложнят китайско-американские отношения и лишат США возможности решать ключевые международные проблемы.

"Администрация Джо Байдена усилила кампанию по дезинформации общественности, указывая на "военную поддержку" Китая России и пытаясь угрожать Пекину "губительными последствиями". Тем временем КНР и РФ на высоком уровне развивают двустороннее стратегическое партнерство, не нацеленное против других стран. Эту ключевую позицию Соединенным Штатам и Западу никогда не понять", — отмечалось в статье.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Антон Куликов, Куратор: Олег Артюков
Sberbank
Новости
Бербок: сделаем всё, чтобы ещё больше изолировать Россию
В офисе Зеленского выступили против призывов к насилию в отношении россиян
Кадыров показал отправку лучших чеченских солдат на Украину: "Мало не покажется"
Дмитрий Саймс: Россия последовательно подрывает браваду Вашингтона и Киева
Политолог объяснил, почему губернаторы хотят отменить прямые выборы
The Guardian: у Байдена "проклятое президентство" — США преследуют проблемы
Не только второе, а ещё и третье: у Познера есть гражданство сразу трёх стран
Российского шахматиста отстранили на полгода из-за поддержки спецоперации РФ
Пропавшего школьника нашли зарезанным на Ставрополье
Французский снайпер: наёмники после Украины переместятся в Европу
Популярное
Мир. Новости мира
У Саудовской Аравии отсутствует доверие к США при Байдене

Об этом говорят переговоры по вопросу продажи нефти в Китай за юани.

У Саудовской Аравии отсутствует доверие к США при Байдене
Турция может передать Украине российские С-400
Мир. Новости мира
Турция может передать Украине российские С-400
Мир. Новости мира
NYT: Байден вынужден принимать "мучительные" решения по Украине
Политика. Новости и аналитика
Путин восстановит Украину на деньги местных олигархов
Ирина Шлионская Исследователи будут учиться предсказывать сложные землетрясения Ирина Шлионская Любовь Степушова Глупые правители Европы доведут свои страны до банкротства Любовь Степушова Людмила Черткова У нас осталось два варианта: ядерная зима или "русская весна" Людмила Черткова
Мир. Новости мира
Опубликовано "пророчество" Жириновского о тайной цели НАТО
Политика. Новости и аналитика
"Не слушали Жириновского? А зря": Монтян напомнила пророчество лидера ЛДПР
В Германии призвали бороться с Путиным с помощью мяса
Мир. Новости мира
В Германии призвали бороться с Путиным с помощью мяса
Последние материалы
Российского шахматиста отстранили на полгода из-за поддержки спецоперации РФ
Пропавшего школьника нашли зарезанным на Ставрополье
Французский снайпер: наёмники после Украины переместятся в Европу
Украинский врач, призывавший кастрировать пленных россиян, принёс извинения
Мужчину, плюнувшего в плакат с буквой Z, оштрафовали на 30 тысяч рублей
Кадыров: жители Мариуполя покидают опасные зоны города
Эксперт по недвижимости предсказал отток из Москвы приезжих
В Росгвардии заявили о пресечении готовившейся диверсии в Бердянске
Володин обрушился на Байдена из-за финансирования "Азова"*: "Призвать к ответу"
Подбивая баланс: насколько Россия зависит от торговли с недружественными странами
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников