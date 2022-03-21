Дмитрий Саймс: Россия последовательно подрывает браваду Вашингтона и Киева

Американский политолог Дмитрий Саймс считает, что Россия последовательно подрывает браваду Вашингтона и Киева, решая задачи в рамках спецоперации.

Эксперт отметил, что Вашингтон выстраивает политику массированного давления на Россию. США показать другим странам, что их ждут серьёзные последствия в случае отказа присоединиться к давлению и разорвать отношения с Российской Федерацией.

Однако же многие государства, Китай в первую очередь, не собираются поддаваться на давление США и намерены проводить политику в своих национальных интересах, подчеркнул эксперт.

"Пока упор делается на то, чтобы объединить против России все возможные силы в мире, чтобы никому не позволять или, по крайней мере, чтобы ни у кого не создалось впечатление, что с Россией можно безопасно сотрудничать, и параллельно вооружать Украину, чтобы максимально менять соотношение сил в пользу Киева", — сказал Дмитрий Саймс в эфире "Соловьев LIVE".

Но попытки США увеличить шансы украинских националистов в противодействии проводимой РФ спецоперацией не дают желаемого результата. Эксперт обращает внимание на разницу в заявлениях политиков и военных. В то время как от первых в Вашингтоне и в Киеве звучит в основном бравада, то военные аналитики подчеркивают, что спецоперация продолжается, Россия реализует поставленные задачи.

Ранее китайское издание Global Times отметило, что попытки США использовать в корыстных целях кризисную ситуацию на Украине, а также угрозы применить санкции против КНР из-за ее сотрудничества с Россией лишь осложнят китайско-американские отношения и лишат США возможности решать ключевые международные проблемы.

"Администрация Джо Байдена усилила кампанию по дезинформации общественности, указывая на "военную поддержку" Китая России и пытаясь угрожать Пекину "губительными последствиями". Тем временем КНР и РФ на высоком уровне развивают двустороннее стратегическое партнерство, не нацеленное против других стран. Эту ключевую позицию Соединенным Штатам и Западу никогда не понять", — отмечалось в статье.