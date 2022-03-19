Полковник армии США заявил, что Россию нельзя запугать

Россию нельзя запугать любыми способами — это не та страна. Такое заявление сделал бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор 19 марта в эфире телеканала Fox News.

"Люди перепутали, я говорю о людях в Вашингтоне, перепутали Россию с Ираком. Это не та страна, которую можно запугивать", — приводит слова отставного военного РЕН-ТВ.

Полковник добавил, что руководству США стоит заняться укреплением безопасности у себя в стране, а не пытаться это делать на Украине, поставляя туда огромное количество оружия.

Санкции Вашингтона против России отказались поддержать многие ведущие страны мира, в том числе Индия, Китай, Германия и Япония, напомнил Макгрегор. Он также подчеркнул, что из-за этого возникает угроза "дедолларизации" международной финансовой системы, а это может серьёзно ударить по положению США.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал США и НАТО виновными в происходящем сейчас на Украине.

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