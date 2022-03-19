EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Политолог Подберёзкин: США могут признать русских расово неполноценными
Российские космонавты оправдались за жёлто-синие комбинезоны
Мурашко призвал россиян не закупать лекарства на три-шесть месяцев вперёд
Медведев пригрозил "недругам" России: С болью пожалеете о том, что сделали
Джонсон исключил нормализацию отношений с Путиным
Полковник армии США заявил, что Россию нельзя запугать
Жена обвиняемого в подготовке теракта на 9 мая обратилась к Кадырову за помощью
Автор Елена Былкина

Джонсон исключил нормализацию отношений с Путиным

Политика

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что нельзя повторять ошибку 2014 года. С Владимиром Путиным, по его словам, европейские политики никогда не будут общаться, как прежде.

К таким выводам премьер Великобритании пришёл после начала спецоперации на Украине.

"Пытаться нормализовать отношения с Путиным после этого, как мы это сделали в 2014 году, означало бы снова совершить ту же самую ошибку", — цитирует слова Джонсона РИА Новости.

Он объяснил, поведение Путина тем, что он "испугался применения украинской модели к себе и к России и "запаниковал перед возможностью цветной революции в Москве".

Ранее Джонсон заявил, что он разработал план, состоящий из шести пунктов, направленный на то, чтобы помешать Путину реализовать свои амбиции.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

БОРИС ДЖОНСОН: клоун или хитрец?
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
борис джонсон владимир путин
Популярное
Экономика и бизнес
США могут лишить Россию GPS-навигации

В США обсуждают перспективу отключения России от GPS. О такой угрозе рассказал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

США могут лишить Россию GPS-навигации
Американская журналистка: про Украину нам всё врут, а их "Азов"* — проект НАТО
Мир. Новости мира
Американская журналистка: про Украину нам всё врут, а их "Азов"* — проект НАТО
Мир. Новости мира
Президента Украины Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира
Политика. Новости и аналитика
В Одессе российские летчики нарисовали в небе символ для нацбатов
Ирина Шлионская Пандемия COVID-19 способствует технологическому прорыву Ирина Шлионская Людмила Черткова У нас осталось два варианта: ядерная зима или "русская весна" Людмила Черткова Усам Оздемиров Дефолт России не грозит, но и больших перемен ждать не стоит Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Россия прямо пригрозила поставить США на место
Экономика и бизнес
Почему Путин решил оставить Набиуллину на посту главы ЦБ
Военкор из США Логан: американцам врут о националистах на Украине
Политика. Новости и аналитика
Военкор из США Логан: американцам врут о националистах на Украине
Популярное
Экономика и бизнес
США могут лишить Россию GPS-навигации

В США обсуждают перспективу отключения России от GPS. О такой угрозе рассказал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

США могут лишить Россию GPS-навигации
Американская журналистка: про Украину нам всё врут, а их "Азов"* — проект НАТО
Мир. Новости мира
Американская журналистка: про Украину нам всё врут, а их "Азов"* — проект НАТО
Мир. Новости мира
Президента Украины Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира
Политика. Новости и аналитика
В Одессе российские летчики нарисовали в небе символ для нацбатов
Ирина Шлионская Пандемия COVID-19 способствует технологическому прорыву Ирина Шлионская Людмила Черткова У нас осталось два варианта: ядерная зима или "русская весна" Людмила Черткова Усам Оздемиров Дефолт России не грозит, но и больших перемен ждать не стоит Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Россия прямо пригрозила поставить США на место
Экономика и бизнес
Почему Путин решил оставить Набиуллину на посту главы ЦБ
Военкор из США Логан: американцам врут о националистах на Украине
Политика. Новости и аналитика
Военкор из США Логан: американцам врут о националистах на Украине
Последние материалы
В Италии прошли митинги против отправки вооружения на Украину
Политолог объяснил, почему российско-украинские переговоры теряют актуальность
Стала известна доля импорта РФ на товары до введения санкций
Политолог Подберёзкин: США могут признать русских расово неполноценными
Российские космонавты оправдались за жёлто-синие комбинезоны
Мурашко призвал россиян не закупать лекарства на три-шесть месяцев вперёд
Медведев пригрозил "недругам" России: С болью пожалеете о том, что сделали
Джонсон исключил нормализацию отношений с Путиным
Полковник армии США заявил, что Россию нельзя запугать
Жена обвиняемого в подготовке теракта на 9 мая обратилась к Кадырову за помощью
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников