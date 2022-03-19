Джонсон исключил нормализацию отношений с Путиным

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что нельзя повторять ошибку 2014 года. С Владимиром Путиным, по его словам, европейские политики никогда не будут общаться, как прежде.

К таким выводам премьер Великобритании пришёл после начала спецоперации на Украине.

"Пытаться нормализовать отношения с Путиным после этого, как мы это сделали в 2014 году, означало бы снова совершить ту же самую ошибку", — цитирует слова Джонсона РИА Новости.

Он объяснил, поведение Путина тем, что он "испугался применения украинской модели к себе и к России и "запаниковал перед возможностью цветной революции в Москве".

Ранее Джонсон заявил, что он разработал план, состоящий из шести пунктов, направленный на то, чтобы помешать Путину реализовать свои амбиции.

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